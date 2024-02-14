Video Haber Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı: Yeniden yargılanıyorlar | Video
Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı: Yeniden yargılanıyorlar | Video

Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı: Yeniden yargılanıyorlar | Video

14.02.2024 | 12:03

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 64 yaşındaki kadının kahvesine uyuşturucu hap koyarak cinsel ilişkiye giren ve ölümüne sebep olan 2 sanık, Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yeniden hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden sanıklardan Resul K., "2 yıldır gönül ilişkisi yaşadığım kadına yönelik işlediğim iddia edilen nitelikli cinsel saldırı suçunu kabul etmiyorum. Maktulün rızasıyla kendisiyle cinsel birliktelik yaşadım" dedi.

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İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi'nde 24 Ocak 2020'de meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş, oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetinbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopside ise yaşlı kadının darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Çetinbaş'ın extacy hap kullanımına bağlı zehirlenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, olay günü Çetinbaş'ın evine Zafer K. ve Resul K. isimli şahısların girdiğini belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Zafer K. ve Resul K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

RESUL K. 62 YIL 8 AY, ZAFER K. İSE 20 YIL 1 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Sanıklardan Resul K., iddianamede yer alan ifadesinde, "Hap koyduğum kahveyi ben içecektim ama yanlışlıkla Hatice içti" ifadelerini kullanmıştı. 12 Ocak 2022'de görülen davanın duruşmasında Resul K., "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL ceza, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "yağma" suçundan 9 yıl 2 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığın ihlali" suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 62 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Zafer K. ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay, uyuşturucu ticareti suçundan ise delil elde edilemediğinden beraat etmişti.

"2 YILDIR GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞIYORDUK"
Avukatların itirazları üzerine Yargıtay'ın kararı bozmasıyla sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Salonda tutuklu sanık Resul K. ve avukatlar hazır bulunurken, diğer sanık Zafer K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Resul K., "4 yıldır bu davadan dolayı tutukluyum. Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Yağma yapmadım. Hatice telefonumun bozuk olması sebebiyle kendi rızasıyla telefonunu bana vermişti. 2 yıldır gönül ilişkisi yaşadığım kadına yönelik işlediğim iddia edilen nitelikli cinsel saldırı suçunu kabul etmiyorum. Maktulün rızasıyla kendisiyle cinsel birliktelik yaşadım. Kasten adam öldürme yönünden maktule karşı herhangi darp eylemim olmadı. Tüm suçlardan beraatimi talep ediyorum" dedi.

"KADININ KENDİ İSTEDİĞİYLE İLİŞKİ YAŞADIK
Sanık Zafer K. ise, "Nitelikli cinsel istismar suçunu kabul etmiyorum. Kadının kendi istediğiyle ilişki yaşadık. Yağma ve diğer suçları kabul etmiyorum. Tüm suçlardan beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

MÜTALAA VERİLDİ
Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Resul K'nın Hatice Çetinbaş'ı darp etmesini "nitelikli yaralama sonucu öldürmeye sebebiyet", "yağma" suçunu da "hırsızlık" olarak değerlendirdi. Mütalaada Resul K.'nın "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, "kasten yaralama sonucunda meydana gelen ölümden" 8 yıldan 12 yıla kadar hapis, "hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve "cinsel saldırı" suçundan ise 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi. Zafer K'nin ise "cinsel saldırı" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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