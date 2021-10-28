Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin bilinmeyenleri

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümünde dünyanın gözü İstanbul’da olacak. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim İstanbul, kültür ve sanatın muhteşem buluşmasına şahitlik edecek. 13 yıldır kapalı olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle 29 Ekim’de “perde” diyecek. AKM’nin, aralarında opera, tiyatro konserlerin de bulunduğu açılış etkinlikleri yıl boyu sürecek.