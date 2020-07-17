Video Haber Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü | Video

Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü | Video

Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü | Video
17.07.2020 | 09:59

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Zeytinburnu’nda yol verme meselesinden başlayan kavgada sokak savaş alanına döndü. Silahların ateşlendiği kavgayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Yeşiltepe Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. ve oğlu Muzaffer A. yol verme meselesi yüzünden Ali H. ve Ali Ekber H. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırarak tarafları emniyete götürdü. Birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmayan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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