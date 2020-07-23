Yunan profesör, 'Meis Türkiye'ye daha yakın' deyince ihraç edildi | Video

Atina Üniversitesi profesörlerinden Dr. Hristos Rozakis, Yunanistan'da katıldığı bir programda Meis Adası'nın Türk sahiline daha yakın olduğunu söyledi. Rozakis açıklamaları üzerine üyesi olduğu Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi.