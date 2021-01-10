Video Hava Durumu İstanbul'da beklenen yağış gece boyunca devam etti | Video

İstanbul'da beklenen yağış gece boyunca devam etti | Video

İstanbul'da beklenen yağış gece boyunca devam etti | Video
10.01.2021 | 08:37

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıların ardından İstanbul’da yağmur etkili oluyor. Uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz gün öğle saatinden sonra başlayan yağış gece boyunca da devam etti. Üsküdar ve Kadıköy de bugün sabahın erken saatlerinde yağmur yağışının devam ettiği görüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz gün öğle saatinden sonra başlayan yağış gece boyunca da devam etti. Üsküdar ve Kadıköy de bugün sabahın erken saatlerinde yağmur yağışının devam ettiği görüldü.

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