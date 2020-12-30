Video Kim Milyoner Olmak İster Efsane isimler yarışıyor! Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü Tanıtımı | Video

Efsane isimler yarışıyor! Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü Tanıtımı | Video

Efsane isimler yarışıyor! Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü Tanıtımı | Video
30.12.2020 | 14:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Efsane isimler yarışıyor! Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü Tanıtımı | Video 00:30
Efsane isimler yarışıyor! Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü Tanıtımı | Video 30.12.2020 | 14:43
Milyoner'de görme engelli Mustafa Bey'e rehber köpeği Tabs destek oldu | Video 03:27
Milyoner'de görme engelli Mustafa Bey'e rehber köpeği Tabs destek oldu | Video 16.05.2020 | 22:09
125.000 TL değerindeki soruya kadar geldi... Kim Milyoner Olmak İster'de ekranlara kilitleyen soru! 07:21
125.000 TL değerindeki soruya kadar geldi... Kim Milyoner Olmak İster'de ekranlara kilitleyen soru! 05.04.2020 | 01:43
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken anlar! Sevgi Hanım, 30.000 TL değerindeki soruya ne yanıt verdi? 03:04
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken anlar! Sevgi Hanım, 30.000 TL değerindeki soruya ne yanıt verdi? 05.04.2020 | 01:42
Maraton koşucusu Akın Yeniceli anlattıklarıyla Milyoner'e damgasını vurdu! Seyircileri kahkahaya boğdu | Video 18:47
Maraton koşucusu Akın Yeniceli anlattıklarıyla Milyoner'e damgasını vurdu! Seyircileri kahkahaya boğdu | Video 29.03.2020 | 12:14
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! Sosyal medya yarının doğru yazılışında joker kullanan yarışmacıyı konuşuyor | Video 01:16
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! Sosyal medya "yarın"ın doğru yazılışında joker kullanan yarışmacıyı konuşuyor | Video 09.02.2020 | 10:36
Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi gecesine damga vuran 'İdrar' sorusu! | Video 03:17
Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi gecesine damga vuran 'İdrar' sorusu! | Video 02.02.2020 | 11:36
Kim Milyoner Olmak İster son bölüme damga vuran Ümmü Gülsüm Genç'e sorulan tüm sorular! İşte 250 bin TL'lik soru... 01:14:36
Kim Milyoner Olmak İster son bölüme damga vuran Ümmü Gülsüm Genç'e sorulan tüm sorular! İşte 250 bin TL'lik soru... 12.01.2020 | 10:04

Kenan İmirzalıoğlu ile "Kim Milyoner Olmak İster?" Yılbaşı Özel Perşembe 20.00'de atv'de.

VİDEO DEVAM EDİYOR

atv, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "KİM MİLYONER OLMAK İSTER" yılbaşı özel bölümü ile çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak.

Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20.00'de atv'de!

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA