Cerkutay Ve Ülgen Hatun’un düğün toyu! | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 128. Bölümünde Osman Bey’in alplarından Cerkutay ve Ülgen Hatun evlendi. Nikah, Kumral Abdal tarafından kıyıldı.