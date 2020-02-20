Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 11. Bölüm'de Selcan Hatun, Balgay'ı öldürebilecek mi?

Kuruluş Osman 11. Bölüm'de Selcan Hatun, Balgay'ı öldürebilecek mi?

Kuruluş Osman 11. Bölüm'de Selcan Hatun, Balgay'ı öldürebilecek mi?
20.02.2020 | 12:05

Selcan Hatun, Balgay'ı zehirliyor! ‘Kuruluş Osman’ın dün akşam atv ekranında yayınlanan 11.bölümü büyük ilgi gördü. Reytinglerde ve sosyal medyada zirvede yer alan dizide, Alpleri tutsak edilen Osman Bey, Moğol zulmüne karşı tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Dizinin finali ve 12’inci bölüm ilk fragmanı, seyirciyi “Selcan Hatun ölecek mi”, “Aksakallılar kimdir”, “Osman, Balgay’a nasıl bir oyun hazırladı” sorularıyla baş başa bıraktı.

KURULUŞ SELCAN HATUN ÖLÜMLE YÜZ YÜZE

Osman Bey'in Söğüt'e gelerek uç bölgesindeki tüm Türk obalarını kılıçtan geçiren Balgay'a karşı Türklerin son kalesi olarak mücadele ettiği bölümde, Kayı Obası'nı basan Balgay ve adamları Ertuğrul'un otağına kadar girdi.

Selcan Hatun, Bamsı Bey, Bala Hatun ve Gonca Hatun, Balgay'ı durdurabilmek için son bir çareye başvururlar. Balgay'ın, Dündar'ın oğlu Batur'u öldürmekle tehdit etmesi üzerine Selcan Hatun onu zehirlemek için kımızına zehir katar. Kımızına zehir katıldığını anlayan Balgay, zehirli kımızı Selcan Hatun'a zorla içirmeye çalışır. Kayı ve Türk obalarında taş üstünde taş bırakmayan Balgay, Kayı Obası'nın direği, Osman Bey'in 'analığım' dediği Selcan Hatun'u katledecek mi?

Moğolların işgali ve zulmü karşısında bir çıkış yolu bulmaya çalışan Osman Bey, Türk obalarının temsil edildiği semboller altında gizemli 'Aksakallılar' ile tanıştı. Türklerin en zor anlarında ortaya çıkan, Türk irfanını Ötüken'den Söğüt'e kadar taşıyan Aksakallılar kimdir? Aksakallıların "Balgay'ı durduracak güç bu sandıkta" dediği sandığın içinde ne vardır? Osman Bey, Aksakallılar yardımıyla kurduğu tuzak ve stratejiyle Balgay'ın elinden Kayıları ve Selcan Hatun'u kurtalabilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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