'Kuruluş Osman' 61. bölüm... Kayı Obası, Bamsı Bey’e böyle veda etti | Video
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'Kuruluş Osman' 61. bölüm... Kayı Obası, Bamsı Bey’e böyle veda etti | Video 02.06.2021 | 22:22
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Kuruluş Osman 60. bölüm... Bamsı Bey'in ölümü damga vurdu! | Video 27.05.2021 | 01:38
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Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 26.05.2021 | 14:01
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Kuruluş Osman 58. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 12.05.2021 | 11:14
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 61’inci bölümünde, Bamsı Bey’in şehit düşmesinin ardından Kayı Obası’nda yas havası vardı. Moğol kampına baskın yapan ancak Togay’ı ele geçiremeyen Osman Bey, obaya döndükten sonra taziyeleri kabul etti. Şeyh Edebalı ve Umur Bey taziye için gelenler arasındaydı.