Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey, Sultan'ın huzurunda Moğol Valisi'ne haddini bildirdi | Video

ATV'nin fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu hafta 57'nci bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde heyecan ve aksiyon dolu sahneler yer aldı. İzleyicileri kendisine hayran bırakan yeni bölümde Selçuklu Sultanı Mesud tarafından başkente çağırılan Osman Bey, sarayda misafir edildi ve Sultan Mesud’la bir araya geldi. Moğol valisinin, “Togay’a vergini tez öde” sözüne, Osman Bey “Ben vergimi Togay’a değil sultanıma ödeyeceğim” cevabı vererek noktayı koydu. İşte merakla beklenen o sahne...