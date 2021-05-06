Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey, Sultan'ın huzurunda Moğol Valisi'ne haddini bildirdi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
14:02
00:34
00:29
00:47
Kuruluş Osman 57. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 29.04.2021 | 11:06
10:18
00:27
13:08
07:23
00:28
00:50
00:30
00:52
Kuruluş Osman 56. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video 25.04.2021 | 13:50
09:31
00:27
Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı... "Ya zafer, ya da ölüm..." | Video 22.04.2021 | 00:24
03:17
'Kuruluş Osman' 55. bölüm... Osman Bey, Aksaçlı'yla buluştu! | Video 22.04.2021 | 00:03
09:31
00:30
05:55
07:35
'Kuruluş Osman' 54. bölüm... Aygül babası ile yüzleşiyor! | Video 15.04.2021 | 01:38
ATV'nin fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu hafta 57'nci bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde heyecan ve aksiyon dolu sahneler yer aldı. İzleyicileri kendisine hayran bırakan yeni bölümde Selçuklu Sultanı Mesud tarafından başkente çağırılan Osman Bey, sarayda misafir edildi ve Sultan Mesud’la bir araya geldi. Moğol valisinin, “Togay’a vergini tez öde” sözüne, Osman Bey “Ben vergimi Togay’a değil sultanıma ödeyeceğim” cevabı vererek noktayı koydu. İşte merakla beklenen o sahne...