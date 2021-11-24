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OTOMATİK OYNAT
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Marı Kosses'in ziyareti Turgut Bey'i şaşırttı | Video 24.11.2021 | 23:18
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Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! "Ey Rabbim…" 23.11.2021 | 12:18
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Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı... "Alpler! Turgut Bey için!" | Video 18.11.2021 | 01:09
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Osman Bey'in duası | Video 11.11.2021 | 00:25
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Osman Bey’e ve kayılara Nıkea’da zehirli tuzak! | Video 11.11.2021 | 00:25
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Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey’e hain pusu | Video 10.11.2021 | 22:18
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Kuruluş Osman 70. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 10.11.2021 | 13:44
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Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı | Video 04.11.2021 | 00:00
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Cerkutay, Aygül Hatun’a böyle açıldı! Sosyal medya yıkıldı! | Video 03.11.2021 | 23:27
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Osman Bey ve Turgut Alp arasında buzlar eridi! | Video 03.11.2021 | 22:52
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'Kuruluş Osman' 69. bölüm 2. fragman | Video 01.11.2021 | 23:19
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Kuruluş Osman 69. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 28.10.2021 | 10:46
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 72’nci bölümünde, Tekfur Nikola’nın kendisi ile evlenmek istemesi ve ağabeyi Tekfur Kosses’in de bu evliliği desteklemesi üzerine hayal kırıklığı yaşayan ve Nikola ile evlenmek istemediğini söyleyen Mari Kosses, Turgut Bey’in obasına gitti.