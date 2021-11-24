Marı Kosses'in ziyareti Turgut Bey'i şaşırttı | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 72’nci bölümünde, Tekfur Nikola’nın kendisi ile evlenmek istemesi ve ağabeyi Tekfur Kosses’in de bu evliliği desteklemesi üzerine hayal kırıklığı yaşayan ve Nikola ile evlenmek istemediğini söyleyen Mari Kosses, Turgut Bey’in obasına gitti.