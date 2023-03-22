Nayman, İsmihan Sultan’dan hesap sordu; oğlu Sultan Alaeddin ile tehdit etti | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 119. Bölümünde; Komutan Nayman, kendisinin yanındaymış gibi görünen ancak İnegöl’ün fethinde Osman Bey’in yanında yer alan İsmihan Sultan’dan hesap sordu. Daha önceden Osman Bey’in birlik teklifini kabul eden İsmihan Sultan ise bundan sonra Nayman’ın yanında olacağını söyledi.