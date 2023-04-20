Nayman, Osman Bey’in konağına ve Köprühisar karargahına baskın düzenledi! | Video
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 122. Bölümünde Bagatur’un elinden İsmihan Sultan sayesinde kurtulan Nayman, Osman Bey’in Yenişehir’deki konağına baskın düzenleyerek yangın çıkardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
01:41
Osman Bey’in planı kusursuz işledi! Nayman tutuklandı! | Video 19.04.2023 | 21:25
00:30
01:05
01:05
01:04
02:23
Osman Bey Ak Sakallılarla görüştü, büyük oyun kurdu | Video 22.03.2023 | 22:22
03:58
00:30
00:50
00:45
00:30
04:52
01:22
Bala Hatun Frigg’in cezasını işte böyle kesti | Video 15.03.2023 | 23:02
00:49
01:05
00:45
Kuruluş Osman 118. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 09.03.2023 | 08:38
04:54
01:09