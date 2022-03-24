Osman Bey karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Gündüz Bey üzerinden oyun kurar | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 87’nci bölümünde Osman Bey, karanlığın içindeki düşmanını açık etmek için ağabeyi Gündüz Bey üzerinden büyük bir oyun kurar. Osman Bey, düşmanlarını açığa çıkarmak için ağabeyi Gündüz’ün obadan sürer. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun Kosses tarafından Harmankaya’da saklanırken Kayı Obasına Gündüz ve Ayşe Hatun’un ölüm haberleri gelir.