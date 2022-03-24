Video Kuruluş Osman Osman Bey karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Gündüz Bey üzerinden oyun kurar | Video
Osman Bey karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Gündüz Bey üzerinden oyun kurar | Video

Osman Bey karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Gündüz Bey üzerinden oyun kurar | Video

24.03.2022 | 00:38

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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 87’nci bölümünde Osman Bey, karanlığın içindeki düşmanını açık etmek için ağabeyi Gündüz Bey üzerinden büyük bir oyun kurar. Osman Bey, düşmanlarını açığa çıkarmak için ağabeyi Gündüz’ün obadan sürer. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun Kosses tarafından Harmankaya’da saklanırken Kayı Obasına Gündüz ve Ayşe Hatun’un ölüm haberleri gelir.

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