Şeyh Edebalı, Komutan Nayman’ı İslam’a davet etti! Edebalı: “Gel İslam’la şereflen!” | Video
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 116. bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da; Osman Bey, otağda Komutan Nayman için bir sofra kurdu. Bu sofrada Şeyh Edebalı, Nayman’ı İslam’a davet etti.
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