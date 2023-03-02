Şeyh Edebalı, Komutan Nayman’ı İslam’a davet etti! Edebalı: “Gel İslam’la şereflen!” | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 116. bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da; Osman Bey, otağda Komutan Nayman için bir sofra kurdu. Bu sofrada Şeyh Edebalı, Nayman’ı İslam’a davet etti.