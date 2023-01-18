Şeyh Edebalı’dan Osman Bey ve Turgut Bey’e dostluk ve kardeşlik nasihati! | Video

Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 113’üncü Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Şeyh Edebalı’nın, Osman Bey ve Turgut Bey’e verdiği dostluk ve kardeşlik nasihati bölüme damga vurdu.