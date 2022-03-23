Usta ve müritlerinin kurduğu tuzakta Osman Bey’in Alp’i Akça Çoban şehit oldu! | Video
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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 87’nci bölümüne İbrahim Fakih kılığında ki Usta’nın, ahilik töreni sırasında Söğüt’teki hanı patlatması ve patlama sonrası Oğuz’un Işığı Şeyh Edebalı’nın ağır yaralanması damga vurdu. Edebalı’dan sonra Usta ve müritlerinin hedefinde Akça Çoban ve patlayıcıların bulunduğu mühimmat çadırları vardı.