Afra Saraçoğlu’ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu’nun eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video
Geçtiğimiz günlerde ortak ayrılık açıklaması yapan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son vermişti. Son olarak Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun eğlendiği görüntü, "Ne afra kalmış ne tafra" dedirtti.
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