Afra Saraçoğlu’ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu’nun eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video

Geçtiğimiz günlerde ortak ayrılık açıklaması yapan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son vermişti. Son olarak Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun eğlendiği görüntü, "Ne afra kalmış ne tafra" dedirtti.