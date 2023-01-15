Video Magazin Afra Saraçoğlu’ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu’nun eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video
Afra Saraçoğlu’ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu’nun eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video

Afra Saraçoğlu’ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu’nun eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video

15.01.2023 | 16:55

Geçtiğimiz günlerde ortak ayrılık açıklaması yapan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son vermişti. Son olarak Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun eğlendiği görüntü, "Ne afra kalmış ne tafra" dedirtti.

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