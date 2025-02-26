Ajda Pekkan'ın doğa yürüyüşündeki davetsiz misafiri! Süperstar'ı bir an olsun yalnız bırakmadı… | Video
Süperstar Ajda Pekkan her paylaşımıyla gündem oluyor. Yıllara meydan okuyan enerjisi ve unutulmaz sesiyle gönüllerde taht kuran ünlü şarkıcı bu sefer de Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Adını 'Cindy' koyduğu kediyle karda yürüdüğü o anlar takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
01:01
00:32
00:05
00:22
00:23
Ünlü sanatçı Müjde Ar trafik kazası geçirdi | Video 25.02.2025 | 14:12
00:14
Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı | Video 24.02.2025 | 15:25
00:19
Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un kardan adam yaptığı anları paylaştı | Video 23.02.2025 | 15:35
00:35
Aslı Enver minik kızı Elay ile Londra’nın altını üstüne getirdi | Video 23.02.2025 | 15:33
01:01
Soğuğa meydan okudu! İbrahim Kutluay bugün de Boğaz’da yüzdü! 22.02.2025 | 20:26
00:28
Oyuncu Bensu Soral kardan adama kendi yorumunu kattı! 21.02.2025 | 23:59
00:46
Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az! 21.02.2025 | 22:28
00:59
00:25
Ceyda Ateş'in kızına neden Talia ismini verdiği ortaya çıktı! | Video 21.02.2025 | 11:03
00:20
00:29
İzzet Yıldızhan fit kalma sırrını paylaştı | Video 20.02.2025 | 14:46
00:15
00:11
00:15
Türkan Şoray evinin bahçesinde kar keyfi yaptı! 19.02.2025 | 19:05
00:06
Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı! 19.02.2025 | 18:07