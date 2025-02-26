Ajda Pekkan'ın doğa yürüyüşündeki davetsiz misafiri! Süperstar'ı bir an olsun yalnız bırakmadı… | Video

Süperstar Ajda Pekkan her paylaşımıyla gündem oluyor. Yıllara meydan okuyan enerjisi ve unutulmaz sesiyle gönüllerde taht kuran ünlü şarkıcı bu sefer de Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Adını 'Cindy' koyduğu kediyle karda yürüdüğü o anlar takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.