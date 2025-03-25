Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi | Video

Ünlü şarkıcı Alişan, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, baba-kız piyano başına geçti. Alişan, "Nereden Sevdim O Zalimi" şarkısını çalarken, minik Eliz'in sevimli hareketleri dikkat çekti. O anlar kısa sürede büyük beğeni toplarken, takipçilerinden de adeta yorum yağdı.