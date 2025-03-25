Video Magazin Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi | Video
Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi | Video

Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi | Video

25.03.2025 | 14:08

Ünlü şarkıcı Alişan, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, baba-kız piyano başına geçti. Alişan, "Nereden Sevdim O Zalimi" şarkısını çalarken, minik Eliz'in sevimli hareketleri dikkat çekti. O anlar kısa sürede büyük beğeni toplarken, takipçilerinden de adeta yorum yağdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi | Video 00:34
Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi | Video 25.03.2025 | 14:08
Filiz Akın’ın son paylaşımı yürekleri dağladı Her zaman böyle olalım... | Video 00:14
Filiz Akın'ın son paylaşımı yürekleri dağladı "Her zaman böyle olalım..." | Video 24.03.2025 | 09:11
SON DAKİKA: Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 07:59
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 22.03.2025 | 15:26
Ünlü yönetmen Osman Sınav’a veda! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Zihnimizde derin izler bıraktı | Video 01:24
Ünlü yönetmen Osman Sınav'a veda! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: "Zihnimizde derin izler bıraktı" | Video 22.03.2025 | 15:03
Osman Sınav’ın oğlu Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Çok özel bir adamdı | Video 01:20
Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Çok özel bir adamdı" | Video 22.03.2025 | 14:37
Şarkıcı İzzet Yıldızhan’dan 20 bin fit yükseklikte müzik resitali! 00:52
Şarkıcı İzzet Yıldızhan’dan 20 bin fit yükseklikte müzik resitali! 21.03.2025 | 23:41
Şarkıcı Hatice hayranlarını korkuttu! Rahatsızlığını anlattı: Botoks zehirlenmesi yaşadım 00:59
Şarkıcı Hatice hayranlarını korkuttu! Rahatsızlığını anlattı: Botoks zehirlenmesi yaşadım 21.03.2025 | 20:16
Tanyeli’nin arkadaşı mezarı başından duygu yüklü paylaşımıyla hüzünlendirdi 00:11
Tanyeli’nin arkadaşı mezarı başından duygu yüklü paylaşımıyla hüzünlendirdi 19.03.2025 | 22:36
Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygulandıran veda paylaşımı: Seni çok özleyeceğim | Video 01:01
Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygulandıran veda paylaşımı: "Seni çok özleyeceğim" | Video 19.03.2025 | 15:35
Tanyeli’nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne getirildi | Video 03:18
Tanyeli’nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne getirildi | Video 18.03.2025 | 13:31
Tanyeli, son yolculuğuna uğurlanırken eşi ve oğlu gözyaşlarına hakim olamadı | Video 00:34
Tanyeli, son yolculuğuna uğurlanırken eşi ve oğlu gözyaşlarına hakim olamadı | Video 18.03.2025 | 12:55
Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili hastane çıkışı ayakta durmakta zorlandı! 00:13
Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili hastane çıkışı ayakta durmakta zorlandı! 18.03.2025 | 00:55
Kanserle savaşan Nursel Ergin, saçını kazıtıp göz yaşlarına boğuldu | Video 00:12
Kanserle savaşan Nursel Ergin, saçını kazıtıp göz yaşlarına boğuldu | Video 17.03.2025 | 10:11
Sosyal medya Şinasi Yurtsever’i o paylaşımıyla uğurladı! 00:15
Sosyal medya Şinasi Yurtsever’i o paylaşımıyla uğurladı! 15.03.2025 | 19:53
Yakın arkadaşı Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum’dan gözyaşları içinde açıklama: Beni affet! 00:59
Yakın arkadaşı Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum’dan gözyaşları içinde açıklama: Beni affet! 15.03.2025 | 18:27
Hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever’in zeybek oynadığı son paylaşımına yorum yağdı: Tanımadan sevdik seni... | Video 00:15
Hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever'in zeybek oynadığı son paylaşımına yorum yağdı: "Tanımadan sevdik seni..." | Video 14.03.2025 | 12:59
Atiye stüdyoya bebeği ile girdi! Prova sırasında kızıyla birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı... | Video 00:10
Atiye stüdyoya bebeği ile girdi! Prova sırasında kızıyla birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı... | Video 13.03.2025 | 11:53
Atiye, annesi ve kızı ile dansını paylaştı 00:13
Atiye, annesi ve kızı ile dansını paylaştı 11.03.2025 | 19:54
Wanda Nara sevgilisi L-Gante ile sahnede düet yaptı | Video 00:43
Wanda Nara sevgilisi L-Gante ile sahnede düet yaptı | Video 09.03.2025 | 14:22
Cansel Elçin’den 40 günlük oğlu Atlas ile yeni paylaşım geldi | Video 00:13
Cansel Elçin’den 40 günlük oğlu Atlas ile yeni paylaşım geldi | Video 09.03.2025 | 13:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY