Barış Arduç babalığa odaklandığını açıkladı! Barış Arduç: Babalığın tadını çıkarıyorum!

'Deliha' filminin setinde tanışan Gupse Özay ile Barış Arduç'un dizi arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020'de İzmir Çeşme'de evlendi. Oyuncu çiftin, 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya dünyaya geldi. Bir etkinliğe katılan Barış Arduç, gazetecileri sorularını cevaplandırdı. Ünlü oyuncu babalığın tadını çıkarttığını açıkladı. İşte Barış Arduç’un o samimi açıklamaları!