Bir süredir paylaşım yapmayan Tanyeli'den açıklama geldi: "Canımın derdine düşmüş durumdayım..."
Ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumu hakkında üzücü bir açıklama yaptı. Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı, şimdi de domuz gribine yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Tanyeli, zor bir süreçten geçtiğini belirterek destek istedi.
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