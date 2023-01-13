Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı | Video

TÜRK Halk Müziği Sanatçısı Burhan Çaçan'ın cenazesi Florya'daki evinden alındı. Çaçan'ın evinin önünde helallik de istendi.

Florya'daki evinde hayatını kaybeden Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı. Burhan Çaçan'ın cenazesi yakınları tarafından evden çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Daha sonra Çaçan için evinin önünde helallik alındı. Çaçan'ın cenazesi, tören için Fatih Camii'ne götürüldü.