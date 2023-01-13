Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı | Video
TÜRK Halk Müziği Sanatçısı Burhan Çaçan'ın cenazesi Florya'daki evinden alındı. Çaçan'ın evinin önünde helallik de istendi.
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