Danla Bilic'ten sevgilisi Çakal'a korkunç şaka | Video

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Çakal ismiyle ünlenen rapçi Emirhan Çakal ile olan ilişkisini diri tutmak için çılgın bir şaka yaptı. Danla Bilic'in bu sefer yaptığı sürpriz Çakal'ın aklını aldı.