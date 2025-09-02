Video Magazin Deniz Seki'nin Köksal Baba'yı kucağına aldığı anlar viral oldu | Video
02.09.2025 | 15:21

Geçtiğimiz günlerde Köksal Baba'nın doğum günü kutlamasıyla gündeme gelen Deniz Seki, bu kez şarkıcı Ege'ye eşlik ettiği videoyla sosyal medyanın radarına girdi. Videoda 50 yaşındaki Köksal Baba'nın Deniz Seki'nin kucağına oturması kısa sürede olay oldu!

