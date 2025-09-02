Deniz Seki'nin Köksal Baba'yı kucağına aldığı anlar viral oldu | Video

Geçtiğimiz günlerde Köksal Baba'nın doğum günü kutlamasıyla gündeme gelen Deniz Seki, bu kez şarkıcı Ege'ye eşlik ettiği videoyla sosyal medyanın radarına girdi. Videoda 50 yaşındaki Köksal Baba'nın Deniz Seki'nin kucağına oturması kısa sürede olay oldu!