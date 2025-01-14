Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video
Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz’ın, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla yaptığı 'tutukluluğa itiraz' talebi reddedildi.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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