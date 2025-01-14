Video Magazin Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video

Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video

14.01.2025 | 10:02

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz’ın, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla yaptığı 'tutukluluğa itiraz' talebi reddedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ
Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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