Gökhan Türkmen'den Mert Demir'e "Emek hırsızlığı" sözleri! "Biraz fazla esinleniyor!" | Video

Gökhan Türkmen, Berfu Yenenler'in YouTube programında meslektaşı Mert Demir ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Gökhan Türkmen, Berfu Yenenler'in "Mert Demir'i müzikal anlamda beğenir misin?" sorusuna "Ben emek hırsızlığına kızan biriyim. Kendisi, biraz fazla esinlenen biri" cevabını verdi.