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OTOMATİK OYNAT
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Gupse Özay'dan "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara esprili yanıt | Video 28.11.2022 | 10:16
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Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi! | Video 26.11.2022 | 22:40
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Berfu ve Eser Yenenler’den eğlenceli yeni paylaşım | Video 25.11.2022 | 20:38
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Halil Sezai'ye 4 ay 25 gün hapis cezası | Video 24.11.2022 | 15:03
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Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası | Video 23.11.2022 | 14:56
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Özge Gürel - Serkan Çayoğlu çiftinden romantik paylaşım | Video 21.11.2022 | 11:27
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Cem Yılmaz'a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı | Video 21.11.2022 | 10:16
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Seren Serengil, üvey ablası Fulya Telli hakkında ilk kez konuştu | Video 18.11.2022 | 09:51
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Hadise'nin minili dans şovu olay oldu | Video 13.11.2022 | 10:00
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Gupse Özay, "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara yayınladığı esprili video ile cevap verdi.