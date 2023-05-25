Hakan Sabancı, Hande Erçel’i Cannes’ta yalnız bırakmadı! | Video

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı doludizgin sürüyor! Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel şimdilerde aşk hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor. Hande Erçel, son olarak Hakan Sabancı ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel’i sevgilisi Hakan Sabancı yalnız bırakmadı. İşte Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın Cannes’ta kırmızı halıdaki o pozları!