Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den ilk paylaşım! "Evlensenize siz" | Video

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projelerin yanı sıra son günlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından bir hayli söz ettiriyor. Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in ağzı kulaklarında. Romantizmin doruklarında olan çift, son olarak birlikte Coldplay konserini izledi. Konserde aşka gelen ikili, ilk kez birlikte paylaşım yaptı. Çiftin paylaşımına beğeni yağarken, sıkça "Evlenin" ve "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.