Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den ilk paylaşım! "Evlensenize siz" | Video
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projelerin yanı sıra son günlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından bir hayli söz ettiriyor. Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in ağzı kulaklarında. Romantizmin doruklarında olan çift, son olarak birlikte Coldplay konserini izledi. Konserde aşka gelen ikili, ilk kez birlikte paylaşım yaptı. Çiftin paylaşımına beğeni yağarken, sıkça "Evlenin" ve "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den ilk paylaşım! "Evlensenize siz" | Video 27.06.2023 | 12:13
00:55
Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı Meriç Erkan maneviyata yöneldi | Video 27.06.2023 | 09:43
00:34
00:37
00:27
00:27
00:38
Hülya Avşar bikinisi ile resim yaptı: "Her türlü parke boyanır" | Video 24.06.2023 | 10:20
02:57
01:37
00:16
00:16
02:43
02:05
00:09
04:34
00:12
Sunucu Nursel Ergin eşi Murat Akyer’den boşandığını dans videosuyla duyurdu 19.06.2023 | 10:33
03:39
Ünlü sanatçı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı | Video 18.06.2023 | 15:57
00:17
01:34
00:43
CZN Burak’ın annesine 2 yıl 7 ay hapis cezası | Video 15.06.2023 | 14:37