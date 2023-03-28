Haldun Dormen’e sahnede 95. yaş sürprizi | Video
Dünya Tiyatro Günü, Sahne Tozu Tiyatrosunda düzenlenen etkinlikle kutlanırken, 95 yaşına giren Haldun Dormen’de unutulmadı. Dormen’e sahnede yaş günü sürprizi düzenlendi.
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