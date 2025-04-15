Hayranları etrafını sardı! Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştılar!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi ve oğluyla birlikte Dubai’ye tatile gitti. Kıvanç Tatlıtuğ, burada da hayranlarının radarındaydı. Ünlü oyuncuyu gören hayranları, Tatlıtuğ’un etrafını sardı ve fotoğraf çekilmek istedi. İşte o anlar bir takipçisi tarafından böyle görüntülendi.