Video Magazin Hırslı bir çocuğum sıkıntılı bir rakibim!
Hırslı bir çocuğum sıkıntılı bir rakibim!

Hırslı bir çocuğum sıkıntılı bir rakibim!

26.10.2022 | 16:32

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Bursa’da gerçekleşen Günaydın Sohbetleri’ne konuk olan Berkay, bilinmeyen yönlerini anlattı. Sanatçı, “Hırslı bir çocuğum, sıkıntılı bir rakibim, kolay pes etmem. Ailem benim için çok önemli. Şarkıcı için değil de sanki aile babası olmak için doğmuşum” dedi

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