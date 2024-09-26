Kanserle mücadele eden Tanyeli ameliyat oldu! Hastanede duygusal anlar | Video
1.5 yıldır kanserle mücadele eden Tanyeli, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu. Ameliyathaneye götürülürken çektiği videoda duygusal anlar yaşayan Tanyeli, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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