Kanserle mücadele eden Tanyeli ameliyat oldu! Hastanede duygusal anlar | Video

1.5 yıldır kanserle mücadele eden Tanyeli, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu. Ameliyathaneye götürülürken çektiği videoda duygusal anlar yaşayan Tanyeli, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.