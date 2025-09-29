Kaza mı, cinayet mi, intihar mı? Sanatçı Güllü'nün ölümündeki şüphe | Video
Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından eve giren olay yeri inceleme ekipleri, Güllü'nün düştüğü camın bulunduğu odada, yerdeki parkelerin çok kaygan olduğunu fark etti. Kısa süre önce sanatçının, evine bakım yaptırdığı ve parkelerin cilalandığı, daire giriş kapısına da şifreli kilit taktırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Güllü'nün düştüğü odadaki pencerenin insan boyuna göre alçak ve yere yakın olduğu görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:03
Kaza mı, cinayet mi, intihar mı? Sanatçı Güllü'nün ölümündeki şüphe | Video 29.09.2025 | 10:34
01:08
00:41
Gülseren Ceylan’dan, eşi Mehmet Ali Erbil'e doğum günü kutlaması | Video 28.09.2025 | 14:18
00:11
Küfür yiyen muhabir Nejat İşler'e kafa attı | Video 28.09.2025 | 09:03
04:30
00:24
Derya Tuna kardeşine son kez veda etti! Gözyaşlarına boğuldu! 26.09.2025 | 19:50
02:45
00:15
00:50
Demet Akalın'dan Güllü paylaşımı: "Gitmiş olamazsın..." | Video 26.09.2025 | 09:48
00:49
Şarkıcı Güllü'nün düşerek hayatını kaybettiği balkon görüntülendi | Video 26.09.2025 | 09:42
00:18
02:22
00:09
00:26
01:40
03:45
00:17
Gizem Karaca, eşi ve kızıyla hallerini paylaştı | Video 22.09.2025 | 09:55
00:39
Alişan'dan Bingöl konserinde “Yıkılasın İsrail” tepkisi 20.09.2025 | 16:28
00:40
00:17
Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner'i gözyaşlarıyla paylaştı | Video 16.09.2025 | 14:34