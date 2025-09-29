Video Magazin Kaza mı, cinayet mi, intihar mı? Sanatçı Güllü'nün ölümündeki şüphe | Video
29.09.2025 | 10:34

Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından eve giren olay yeri inceleme ekipleri, Güllü'nün düştüğü camın bulunduğu odada, yerdeki parkelerin çok kaygan olduğunu fark etti. Kısa süre önce sanatçının, evine bakım yaptırdığı ve parkelerin cilalandığı, daire giriş kapısına da şifreli kilit taktırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Güllü'nün düştüğü odadaki pencerenin insan boyuna göre alçak ve yere yakın olduğu görüldü.

