Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi | Video
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz emniyete götürüldü. Durmaz bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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