Manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı | Video
Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, savcılıktaki ifadesinin ardından müştekinin zararının giderilmesi ve şikayetten vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.
ZARARIN GİDERİLMESİ ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDI
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Akkuş, müşteki Ö.A.'nın zararının giderilmesi ve şikayetini geri alması üzerine serbest bırakıldı.
"HEPSİ YALAN DOLAN. BIKTIM SİZDEN ARTIK"
Öte yandan dün emniyet çıkışı basın mensuplarına konuşan Akkuş, "İddia bu, ben bu iddialardan bıktım. Siz bu iddiaları haber yaptınız. Şimdi savcılığa gidiyorum, ifademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan. Bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz. İddia haber olmaz. Herkes şov yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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