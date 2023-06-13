Video Magazin Manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı | Video
Manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı | Video

Manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı | Video

13.06.2023 | 11:49

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, savcılıktaki ifadesinin ardından müştekinin zararının giderilmesi ve şikayetten vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.

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Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasıyla İstanbul'da havalimanında gözaltına alınmıştı. Ö.A. isimli şahsın Akkuş'un Şişli'de bulunan bir AVM'deki ofisine 500 bin dolarını kripto paraya çevirtmek için gittiği ve parayı Uğur Akkuş'a teslim ettiği, Akkuş'un parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve yine aynı ofiste çalışan Feyza B.Y. isimli şahıslara verdiği ileri sürülmüştü. Dolandırıldığını iddia eden Ö.A., şahısların paraları bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını ileri sürerek şikayetçi olmuştu. Olaydan sonra gittiği Fransa'dan dönen Akkuş, İstanbul'da havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ise ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ZARARIN GİDERİLMESİ ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDI
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Akkuş, müşteki Ö.A.'nın zararının giderilmesi ve şikayetini geri alması üzerine serbest bırakıldı.

"HEPSİ YALAN DOLAN. BIKTIM SİZDEN ARTIK"
Öte yandan dün emniyet çıkışı basın mensuplarına konuşan Akkuş, "İddia bu, ben bu iddialardan bıktım. Siz bu iddiaları haber yaptınız. Şimdi savcılığa gidiyorum, ifademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan. Bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz. İddia haber olmaz. Herkes şov yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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