Milli futbolcu Samet Akaydın oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar’a evlilik teklif etti
Çaykur Rizesporlu milli oyuncu Samet Akaydın, bir süredir oyuncu Hazal Çağlar’la birliktelik yaşıyor. Samet Akaydın, bugün sevgilisi Hazal Çağlar’a evlilik teklif etti.
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