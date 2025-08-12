Müge Anlı ile ‘Güven Bana’da rekor! Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer bütün soruları cevapladı!

ATV’nin beğeniyle takip edilen yarışma programlarından Müge Anlı ile ‘Güven Bana’nın bu haftaki konuğu Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer oldu. İki ünlü isim başarılı bir performans sergileyerek bütün soruları cevaplandırdı ve ödülün sahibi oldu. İşte ‘Güven Bana’da o heyecan dolu anlar!