Video Magazin Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti! İşte romantik anlar... | Video
Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti! İşte romantik anlar... | Video

Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti! İşte romantik anlar... | Video

05.01.2023 | 12:47

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Deniz Yıldızı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Tuan Tunalı, özel hayatındaki gelişmelerle adından sıkça söz ettiriyor. Hazal Filiz Küçükköse'den boşandıktan sonra Rus sevgilisi Yana Mazanova'dan da sessiz sedasız ayrılan oyuncu son olarak İtalyan model Angela Caccamo ile aşk yaşamaya başlamıştı. Tunalı İtalyan sevgilisine evlilik teklifi etti. İşte ikilinin romantik anları...

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