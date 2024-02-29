Şarkıcı Zara kıvrak dansıyla adeta şov yaptı! Müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı… | Video

48 yaşındaki şarkıcı Zara, müziğin ritmine kendini kaptırdı… Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmişti. Şarkıcı Zara son olarak sahnede adeta şov yaptı. Zara, kendine hayran bıraktı. Zara'nın sahne şıklığına kıvrak dansı damga vurdu... İşte Zara, hayranların mest eden sahne şovu…