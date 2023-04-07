Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural evliliğe ilk adımını attı | Video

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melissa Ural, ağabeyi Engin Can Ural'ın ardından evliliğe ilk adımını attı. Erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan evlilik teklifi alan Melissa Ural, yaşadığı bu mutlu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.