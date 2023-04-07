Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural evliliğe ilk adımını attı | Video
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melissa Ural, ağabeyi Engin Can Ural'ın ardından evliliğe ilk adımını attı. Erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan evlilik teklifi alan Melissa Ural, yaşadığı bu mutlu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
02:48
00:27
Rap şarkıcısı Sefo, Samsunspor taraftarına üçlü çektirdi | Video 02.04.2023 | 13:22
02:07
00:10
01:42
Haldun Dormen’e sahnede 95. yaş sürprizi | Video 28.03.2023 | 22:54
04:55
Usta sanatçı Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.03.2023 | 15:11
01:02
00:32
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti | Video 27.03.2023 | 08:25
00:12
01:13
Eser ve Berfu Yenenler oğulları Mete’nin ikinci yaşını kutladı! | Video 25.03.2023 | 21:10
06:22
00:07
04:37
01:17
00:37
00:14
00:39
Seda Sayan yeni klibini böyle duyurdu | Video 19.03.2023 | 16:55
00:29
00:20
Seda Sayan’ın 4 milyon dolarlık evi | Video 15.03.2023 | 20:59