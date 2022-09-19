Solmaz Çiros 2500 Euro aldığı düğünden kovuldu! "Burada uyuşturucu çekiyor!" | Video

Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında ünlü olan Solmaz Çiros'un Almanya'da şoke eden görüntüleri ortaya çıktı. Danslarıyla ve değişimiyle adından sık sık söz ettiren Solmaz Çiros Almanya'daki bir düğünde 2500 Euro karşılığında çıktığı sahneden kovuldu. Solmaz Çiros'un yasaklı madde kullandığı için kovulduğu iddia edildi.