Songül Karlı bıçak altına yatmıştı! Son halini paylaştı | Video
Estetikte adeta Seda Sayan ile yarışan Songül Karlı yeniden bıçak altına yatmıştı. 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi görüyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı cüretkar pozlarıyla da oldukça iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Songül Karlı gençleşmek için yeniden, sarkan yerlerini toparlatmak için ameliyat olmuştu. Songül Karlı, sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı.
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