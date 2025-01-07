Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı | Video
Yasadışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyetler yürüttüğü iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı.
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