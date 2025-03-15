Video Magazin Sosyal medya Şinasi Yurtsever’i o paylaşımıyla uğurladı!
Sosyal medya Şinasi Yurtsever’i o paylaşımıyla uğurladı!

Sosyal medya Şinasi Yurtsever’i o paylaşımıyla uğurladı!

15.03.2025 | 19:53

Mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever, ailesini ve sanat camiasını yasa boğdu. 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever’in ölümü sosyal medyada da yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun paylaşımları da gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Şinasi Yurtsever’in son paylaşımıyla onu uğurlamayı tercih etti. İşte Şinasi Yurtsever’in o sosyal medyaya da damga vuran paylaşımı!

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