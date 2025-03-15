Sosyal medya Şinasi Yurtsever’i o paylaşımıyla uğurladı!
Mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever, ailesini ve sanat camiasını yasa boğdu. 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever’in ölümü sosyal medyada da yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun paylaşımları da gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Şinasi Yurtsever’in son paylaşımıyla onu uğurlamayı tercih etti. İşte Şinasi Yurtsever’in o sosyal medyaya da damga vuran paylaşımı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Sosyal medya Şinasi Yurtsever’i o paylaşımıyla uğurladı! 15.03.2025 | 19:53
00:59
00:15
00:10
00:13
Atiye, annesi ve kızı ile dansını paylaştı 11.03.2025 | 19:54
00:43
Wanda Nara sevgilisi L-Gante ile sahnede düet yaptı | Video 09.03.2025 | 14:22
00:13
Cansel Elçin’den 40 günlük oğlu Atlas ile yeni paylaşım geldi | Video 09.03.2025 | 13:34
00:42
Buse Terim’in kızı gözyaşlarına böyle boğulmuştu! 08.03.2025 | 19:53
00:54
00:27
00:18
Şarkıcı Özcan Deniz ifade vermek üzere adliyeye geldi | Video 05.03.2025 | 12:16
00:30
02:20
Edip Akbayram'a veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 04.03.2025 | 13:54
01:20
Vefat eden usta sanatçı Edip Akbayram’ın son görüntüleri ortaya çıktı! 03.03.2025 | 10:19
00:38
Mauro Icardi'ye sevgilisi China Suarez'den bavullu sürpriz | Video 02.03.2025 | 10:17
02:51
00:08
00:32
00:17
Aslı Enver ve 2 yaşındaki minik kızı Elay’dan kalpleri ısıtan dans şov! 28.02.2025 | 23:05
00:35
Demet Şener’den eski eşi İbrahim Kutluay’a ‘şov’ iması! 28.02.2025 | 21:52