Sunucu Hande Sarıoğlu’ndan Mauro Icardi- Simge yorumu: Simge Icardi’nin ekmeğini sonuna kadar…
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısı Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'yle özdeşleşti. Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'yle eşi Wanda Nara'nın ayrıldığını açıklamasıyla sosyal medyada Simge Sağın'la ilgili paylaşımlar yapıldı. Ünlü şarkıcı, Galatasaraylı futbolcu ile çıkan aşk dedikodularına son noktayı verdiği cevapla koydu. Bugün bir konser izlemeye giden sunucu Hande Sarıoğlu ise ünlü şarkıcıyla ilgili şaşırtan ve bir o kadar da ilginç yorumda bulundu. İşte Simge Sağın ve Mauro Icardi ile ilgili yapılan o yorumun detayları!
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