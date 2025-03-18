Video Magazin Tanyeli’nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne getirildi | Video
Tanyeli’nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne getirildi | Video

Tanyeli’nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne getirildi | Video

18.03.2025 | 13:31

Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 54 yaşındaki ünlü sanatçı Tanyeli’nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne getirildi.

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Ünlü sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli, 2 buçuk yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 17 Mart Salı günü, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetmişti. Tanyeli'nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi. Sanatçının cenazesi, öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak. Cenaze namazı sonrası ise sanatçı Tanyeli Bodrum Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

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