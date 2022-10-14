Tuğçe Kandemir, alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı | Video

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Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Düzce Gençlik Günleri kapsamında gerçekleştirilen konser serisinin 3. akşamında sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir sahne aldı. Serin sonbahar akşamını Tuğçe Kandemir'in şarkıları ısıttı.
"KONSERLERİN DEVAMI GELECEK"
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sonbaharı konserlerle karşılayan Düzcelilere şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Tuğçe Kandemir'e plaket ve çiçek takdim etti. Gençlere de seslenen Özlü, " Sizler için bu konserleri yapıyoruz. Sizler mutlu olun ve eğlenin. Konserlerimiz devam edecek" ifadelerinde bulundu.
Düzce Gençlik Günleri dördüncü gününde Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar Düzcelilerle bir araya gelecek.