Tülin Şahin’den samimi açıklama! Tülin Şahin: Hem anneme, hem de kızıma bakıyorum!

Ünlü manken Tülin Şahin, bugün bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tülin Şahin, samimi açıklamalarda bulundu. Pedro de Noronha’dan 5 yaşında bir kızı olan Tülin Şahin, ev hallerini anlattı. ‘Bakıcım yok, her şeyi ben kendim yapıyorum’ diyen ünlü mankenin açıklamaları magazin gündeminde yer aldı. İşte Tülin Şahin’in o dikkat çeken açıklamaları!